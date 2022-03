Liis Lemsalu: kui ma kahe nädala eest reisile läksin, ei osanud ettegi kujutada, et tagasi tulles on meie kõigi reaalsus pea peale pööratud 

Liis sõnab oma Instagrami kontol, et on hetkel Ukrainas toimuvate sõjakoleduste peale mõeldes kurb, ent ausalt öeldes ka vihane.

„Kindlasti on paljudel meist tekkinud küsimus, et kuidas antud olukorras aidata ja mida üldse teha. Usun, et tähtis on hetkel tõese informatsiooni levik/jagamine ja mitte antud olukorra ignoreerimine (kui vähegi võimalik, siis ka omapoolsed annetused Ukrainale/abivajajatele). Soovin kõigile jaksu ja külma närvi sel äreval ajal, elagu vabadus!“ kirjutab ta postituses.