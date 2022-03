Strippar Marcot ootab ees tavapärasest vaiksem naistepäev: veel mõne aja eest olid sel perioodil mu kõige tihedamad tööpäevad 

Töövaesema naistepäeva puhul mängib Marco sõnul rolli ka asjaolu, et see on tänavu nädala keskpaigas, mil pidusid ja üritusi paratamatult vähem. „Varasemalt on olnud vaja jõuda mitmesse klubisse korraga. Sel aastal siis on 8. märts teisipäev. Klubid on hetkel ju endiselt kella üheteistkümneni vaid avatud. No kes neid lastepidusid korraldada viitsib? Pole ju mõtet,“ ütleb ta.