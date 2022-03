KAUNIS TEGU! Madis Millingu perekond annetas mehe tuletõrjevarustuse Ukraina päästjatele. Vend Tõnis: Madis päästab elusid nüüd Ukrainas! 

„Kalli venna, Madise, tuletõrje päästevarustuse riietus läheb nüüd omakorda edasi Ukrainasse. Siin need tegid oma töö ära. Madis kindlasti vaatab seda hetkel pealt, kui need siin hakkavad Ukraina poole sõitma. Ja ma usun väga – nii nagu kunagi ütlesin ka kirikus, et Madis päästab elusid edasi. Päästab elusid nüüd Ukrainas,“ sõnab Madis Millingu noorem vend Tõnis Milling Päästeliidu poolt Facebooki postitatud videos.