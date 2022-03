ERR-i korrespondent Anton Aleksejev: toiduaineid esialgu jätkub, probleeme on leivaga 

Et hetk hiljem, juba tõsinedes, jätkata: „Kuna me oleme ajakirjanikud, siis see tähendab, et me teeme siin tööd. On kaks võimalust: kas ukrainlased suudavad jätkuvalt oma pealinna kaitsta ja me saame seda kõike kajastada või hullema stsenaariumi korral ühel ilusal päeval hakkavad siin lehvima punalipud ning vene okupatsioonivõim evakueerib meid siit minema,“ räägib Anton.