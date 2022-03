HÜVA NÕU | Viis viisi, kuidas leevendada ärevust 

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik kinnitab, et ärevust tunnevad reaktsioonina stressile kõik inimesed. Mõnel eluperioodil ja mõnes olukorras rohkem, teinekord vähem. Mõnd inimest saadab näriv ärevus pidevalt, teist haarab see intensiivse hoona aeg-ajalt. Siin on mõned nõuanded, millega ärevust leevendada.