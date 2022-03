Pamela Anderson annab eluloosarjale vastulöögi Netflixi dokfilmiga 

Draamasari „Pam & Tommy“ kujutab Andersoni ja tema eksmehe Tommy Lee tormilist suhet ning nende intiimvideo sattumist avalikkuse ette. Peaosades on „Downton Abbey“ täht Lily James ja Sebastian Stan. Pamelale lähedased allikad on väitnud, et Anderson on sarja pärast maruvihane.