SUUNAMUDIJA SOOMES | Teen end edevusest pakatavaks lillekeseks, et teid paremaks muuta! 

Mind ei suuda endast välja ajada inimesed, kes ise ei küündi minu tasemele, ligilähedalegi mitte. Ajaraisk oleks selliste peale ärrituda ja solvuda! Küll aga olen aru saanud, et minu roll Eesti ühiskonnas on lisaks kõvahäälselt pasundamisele olla justkui õppematerjal silmaklappidega elajatele - kes vähegi süveneda oskab, see saab ka aru, mis ülesanne mul tegelikult on.