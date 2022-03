Poolõde kaebas Meghan Markle'i teleintervjuu eest kohtusse 

Samantha (57) väidab New York Posti valduses olevates kohtudokumentides, et Meghan (40) laimas teda intervjuu ajal pahatahtlikult. Samantha Markle'i väitel valetas prints Harry naine intervjuus, et ta on ainus laps - on ju Meghani isal Thomas Markle seenioril varasemast abielust lisaks Samanthale ka poeg Thomas juunior.