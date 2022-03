Kolme lapse ema tegi elus päevapealt kannapöörde ja kaotas pea kolmandiku oma kehakaalust: „Mu suurimaks hirmuks on olla taas paks!“ 

Tartumaalt väiksest Äksi külast pärit Kristin Kerro oli noorena sportlik tüdruk – mängis jalgpalli, tegi judot ja toitus tervislikult. Kodus oli toidulaud alati korras ja soe toit laual. Küll aga muutus kõik kodust välja kolides ja omapäi elama hakates. „Ma ei ütleks, et mul oleks kunagi toitumishäired olnud, aga ma ei oska toiduga piiri pidada. Sööd, sööd ja lihtsalt sööd. Kui mul on ikka hunnik nänni ees, siis lase minna – minu jaoks ei ole takistus see kõik nahka pista. Mul ei olnudki vist sellist asja, et magu täis sai. Sööd igavusest ja pärast ei jõua mitte midagi teha. Kui toimus mõni naistekas, siis ma reaalselt sõingi toiduvaagna üksinda ära.“