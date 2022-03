ÕL TV | Karmen Joller: sõimajad mind ei morjenda, jagan lahkesti päevakohast retsepti ärevuse ja kurjuse vastu 

„Kurjust on oluliselt vähem kui headust, kuigi seda paistab rohkem välja,“ kinnitab Eesti kuulsaim perearst Karmen Joller. „Inimesed on tegelikult head ja toredad. Mõni üksik on kibestunud ja kehva lapsepõlvega. Ja arvamused ju erinevad ja siis on vaja sõimata...“