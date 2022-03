Sisulooja Agne Vaher emadusest ja kehade idealiseerimisest: teistega võrdlemisega teed endale suure karuteene 

Maarjamaa üks edukamaid disaini ja moodi armastav sisulooja Agne Vaher (28) unistas modellindusest juba pisikesest peale. Tänaseks on töö moemaailmas teinud temast 27 000 jälgijaga sotsiaalmeedias eeskuju paljudele naistele. Agne üks fenomen on tema hea vorm, mille tõttu on ta saanud lisaks suurele kiitustele veidi kriitikat ja isegi korra ka avalikku laimamist tunda.