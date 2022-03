Kunis ja Kutcher annetavad Ukraina heaks kolm miljonit dollarit 

„Ukrainas toimuvad sündmused on masendavad,“ ütles Kunis (38) oma pöördumises. „Sääraseks ebaõiglaseks rünnakuks inimkonna vastu pole siin maailmas kohta.“

Ukrainas sündinud näitlejanna ütles, et kolis küll USAsse juba lapsena ja peab end ameeriklaseks, kuid ühtlasi pole ta eales uhkem olnud, et on ukrainlane.