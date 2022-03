Diana Klasi pihtimus: Jüri Aarma matustest ei mäleta ma midagi, olin psühhiaatriahaiglas rohtude all  

„Tema matustest ei mäleta ma midagi, olin siis psühhiaatriahaiglas rohtude all, ma ei tahtnud elada. Tütar ja sõbranna viisid mu kirikusse ja läksin sealt kohe haiglasse tagasi. Lähedased kartsid, et võin endaga midagi teha,“ meenutab Diana Klas ja lisab, et tema lein kestab siiani.