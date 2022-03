Rindereporter Anton Aleksejevi elukaaslane: mul on tema pärast hirm, aga saan hakkama 

„Praegune olukord on midagi uut, see on päris suur sõda ja mul on hirm Antoni pärast, hirm Ukraina pärast, hirm Eesti pärast, aga ma saan hakkama. Tuleb elada päev korraga, rahulikult oma toimetusi teha ja õnnele loota,“ räägib Triin ja lisab, et kui ta Antoniga rääkida saab, rahuneb ta maha – mehe jutt lihtsalt mõjub selliselt.