HÜVA NÕU | Ehitusalpinist Mihkel Nurm annab nõu, kuidas kriisiolukorras hirmuga toime tulla 

Ehitusalpinistid teevad oma töid kõrgustes, kus tõstukit või tellingut ei ole võimalik toeks panna. Sisuliselt tehakse tööd, rippudes maa ja taeva vahel. Üks selle elukutse esindaja, Mihkel Nurm toob välja, et mõnes mõttes kardab ta ka ise kõrgust ja julgestusvahenditeta igasugustesse kohtadesse ei roniks. „Vahe on selles, et ma olen õppinud koos oma hirmuga elama. Probleem on siis, kui see halvab meie mõtlemis- ja tegutsemisvõime,“ nendib ta. Nii jagabki ta mõned nipid, kuidas hirme leevendada ja mitte sattuda paanikasse ka kriisiolukorras.