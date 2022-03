UUS KUUM PAAR? Anett Kontaveit nautis kohvipausi kena jalgpalluriga 

Brent hakkab küsimust kuuldes muigama. „Ma ei pea hetkel vajalikuks seda teemat arutada.“ Aga kas nende vahel on siis ikkagi sõprus või midagi enamat? „Ma ei oska hetkel sellele küsimusele vastata. Las... Ma arvan, et see teema ei ole praegu kõige olulisem,“ säilitab jalgpallur salapära.