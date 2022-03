NÜÜD KINDEL: legendaarne telesari "Naabrid" jõuab 37 aasta järel lõpule 

Veebruari algul oli Briti telekanal Channel 5 teatanud, et „Naabrid“ kaob tema programmist. Kuna Channel 5 oli seebiooperi põhirahastajaid, seisid produtsendid ootamatult silmitsi finantseerimisprobleemidega.

Nüüd andsid nad „Naabrite“ ametlikul Twitteri leheküljel kahetsusega teada, et neil ei jää muud üle kui seriaal hingusele saata. Ligi 9000 episoodini jõudnud sarja tegemine lõpetatakse tänavu suvel.

Fännid on avaldanud lootust, et kui „Naabrid“ tõesti lõpule jõuab, võiks finaalis üles astuda näiteks poptäht Kylie Minogue, kes koos Jason Donovaniga sai omal ajal just „Naabritest“ tuule tiibadesse.