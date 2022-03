Taskuoligarhidest sõbrad ja sugulased – Putini praegune tagala 

Jevgeni Prigožin Foto: AP / Scanpix

Oligarhid kaasaegses mõttes on väga rikkad inimesed, kes suudavad mõjutada poliitikat. Selliseid isikuid on Venemaal üsna palju, kes on enamasti koondunud presidendi Vladimir Putini selja taha. Seetõttu on alljärgnevalt esitletud vaid mõningaid Putini „rikkursõpru“ ja paljud tuntud „ärimehed“ on sellest ülevaatest välja jäänud.