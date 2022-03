SALADUSLOOR LANGES! Vanilla Ninja tegi teatavaks oma uue bändiliikme

Vanilla Ninja teatas möödunud nädalal, et nende kaks bändiliiget lahkuvad ning juba peagi ühineb nendega uus lauljatar. Täna avaldas bänd muusikavideo oma laulule „Encore“, millest selgus ka uue bändiliikme kiivalt varjatud isik – menubändi ridasid täiendab Kerli Kivilaan. Tegu on üsna loogilise valikuga – on ju Kerli bändi endise liikme Triinu Kivilaane noorem õde.