Eesti tuntuima nimega mees Paul Naaber: kõiki koroonatesti tulemusi ma läbi ei loe 

Paul Naaber on Synlabi kliiniline juht. Ta sõnab, et tema nimi on testide all just sellepärast, et ta on selle valdkonna vastutav arst. „Kõiki koroonatesti tulemusi ma läbi ei loe. Kõik tuttavad küsivad, kas mul üldse vetsus on aega käia või kohvi juua. Tegelikult see nii ei ole, selle taga on ikkagi suur meeskond. See uuring käib läbi kümnete inimeste käest,” selgitab ta „Ringvaates“. Mehe sõnul nägupidi teda ära ei tunta, aga nime järgi küll.