VAHVA KLÕPS: Rootsi prints Oscar sai kuueaastaseks 

Prints Oscar on oma ema Victoria ja vanema õe järel Rootsi troonipärimisjärjekorras kolmandal kohal. Victoriat ja tema meest prints Danielit on viimastel nädalatel tabanud kahtlustused abielukriisis, mille kummutamiseks tegi kuninglik paar lausa ametliku avalduse, kinnitades, et kõlakatel pole vähimatki alust.