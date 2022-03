Ukraina Eurovisioni-räppar: „Mu pruut tegi täna esimest korda elus Molotovi kokteili.“ Mida arvavad loost Eesti eksperdid? 

Tänavuse Torino Eurovisioni lauluvõistluse suursoosikuks on tõusnud Ukraina folkräpparite Kalush Orchestra laul „Stefania“, mis jäi kohalikus eelvoorus teisele kohale, kuid sai ootamatult Eurovisioni-kutse. Praegu aga on muusikud ühinenud kaasmaalastega Ukraina vabadusvõitluses Venemaa rünnaku all. Bändi liider Oleh Psiuk ütleb, et „Stefania“ kõlab kõikjal ja sellest on saanud ukrainlastele hümn. „Algselt oli see laul pühendatud mu emale, aga nüüd on see mõeldud kõigile emadele.“ Oma hinnangu annavad loole ka Eurovisioni ekspert Juhan Paadam ja lauluvõistluse suur fänn, sisulooja Sidni Tomson.