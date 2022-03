Eestlasest buda munk: tulevikuennustuste pärast muretsemine on sügavalt kasutu ja ebavajalik 

Ṭhitañāṇa Bhikkhu, kodanikunimega Andrus Kahn, on olnud buda munk peaaegu kaheksa aastat. Praegu on tema elukohaks Sri Lanka, aga Eestiga pole side katkenud – ta on Eesti Theravaada Sangha juht ning rajanud Aegna saarele meelearenduskeskuse, kus kõigil on võimalik tema ja kahe teise eesti munga juhendatavatel kursustel oma meelt avastada ja arendada. Praegu, mil maailm me ümber nii kiiresti muutub, võivad need oskused ja teadmised meelerahu ja vaimse tervise hoidmisel abiks olla. Varem pöörduti psühholoogiharidusega Andruse kui terapeudi poole, nüüd pigem kui vaimse nõuandja poole, et leida elus arusaamist ja mõistmist, vabaneda vihast, hirmust või ärevusest või toime tulla leina või lahkuminekuga.