VIDEO | Eesti koor laulis sõjas kannatavate inimeste toetuseks Ukraina hümni  

„Meie koor sündis ajal, kui Eesti vabanes Nõukogude Liidu okupatsioonist – meid toetas kogu vaba maailm, vabaduse leeki meie südametes hoidsid aastakümneid elus kõik need eestlased, kes repressioonide eest olid sunnitud põgenema,“ arutles ETV Tütarlastekoori dirigent Aarne Saluveer. „Me täname teid, et oleme saanud elada vabadena. Sõda ja agressioon Ukrainas on barbaarselt ja inimsusevastaselt hävitamas kõike head ning siirast, mida oleme pidanud pühak: inimväärikust, poliitika-, vaadete- ja piirideülest rahumeelset koostööd ja eneseväljendust läbi laulu ja muusika. Lauldes Eesti Televisiooni Tütarlastekoori ja Rute Trochynskyiga Ukraina hümni ühendame ning pühendame oma hääled ja meeled palveks, et kutsuda teid kaasa aitama sõja viivitamatule lõpetamisele.“