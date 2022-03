Värsked lapsevanemad Mac Tuvi ja Sonja Malinen: soovime olla noored vanemad ka siis, kui beebist saab juba suur inimene 

Pisitütar, kes sai nimeks Sky Tuvi, nägi ilmavalgust 03.02.2022. „See päev oli tõesti võrratu,“ rõõmustavad värsked vanemad. „Meil voolasid õnnepisarad, see on kirjeldamatu õnnetunne. Midagi nii ülevat ei ole me iial tundnud – hoida käte vahel oma beebit, kes näeb esimest korda ilmavalgust ning meid, oma vanemaid.“