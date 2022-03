Rase Rihanna astus Pariisis avalikkuse ette VÄGA julges riietuses 

Lapseootusest andis 34aastane Barbadoselt pärit täht hiljuti teada lavastatud paparatsofotodega, millel paljastas talvisele ilmale vaatamata oma kõhu. Vahepeal on tema rasedamood aina söakamaks läinud.

Eile Pariisi moenädalal Diori sügistalvisele sõule ilmudes kandis Rihanna aga läbipaistvat musta negližeed, mis lasi kõhukumerusel segamatult soleerida. Komplekti täiendasid must pesu, nahkkeep ja lakknahast säärsaapad.

Moepiibel Vogue kuulutas, et Rihanna eilne look on kõigi aegade julgeim rasedamood.