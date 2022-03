Staažikas saatejuht Sirje Eesmaa: „Olen terve elu olnud kokkuhoiu kursil. Ma ei taha uhkeldada, aga tänu sellele saan hästi hakkama.“ 

Külaline kodudes teleekraanilt 1989. aastast: Sel aastal kutsus Enn Eesmaa Sirjet raadiotöö kõrvalt AKsse. Sellele järgnes töö erakanalites: EVTV, RTV ja TV3. Seal töötas Sirje uudistesaate saatejuhina 1998. aastast ehk ligi 25 aastat, kuni alustas eelmise aasta lõpus omanimelise autorisaatega „Sirje.“ Foto: Erki Pärnaku

Paljud võib-olla ei tea, et alati sätitud ja hea väljanägemisega staažikas saatejuht Sirje Eesmaa on terve elu elanud nutika isetegemise kursil, sest kunagi pole finantse olnud ülearu palju. Kunagised efektsed kostüümid eetrisse valmisid tal oma õmblusmasina all. Nüüdki on ta taas masina välja võtnud. Eelmisel aastal ei pidanud Sirje paljuks ka enda hoovi ise tänavakivid paigaldada.