KILOMEETREID JALGSI: Ukrainas dokfilmi teinud Sean Penn põgenes Poola  

„Kõndisin koos oma kolleegidega mitmeid kilomeetreid Poola piirini, auto olime jätnud teepervele,“ kirjutas Hollywoodi täht, kes oli alustanud dokfilmi tegemist novembris ning naasnud hiljuti Ukrainasse. Ta lisas, et enamikus fotol kujutatud autodes olid vaid naised ja lapsed. „Pagasist polnud enamikul märkigi, auto oli nende ainus väärisese.“

Laupäeval väljaandele USA Today tehtud avalduses nimetas Penn Venemaa invasiooni Ukrainasse jõhkraks veaks, mille käigus on võetud elusid ja murtud südameid. „Usun, et kui härra Putin ei leebu, on ta teinud kogu inimkonna jaoks äärmiselt jõletu vea.“ Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid ja ukrainlasi nimetas Penn julguse ja põhimõttekindluse sümboliteks. „Kui jätame ta [Ukraina] üksi sõdima, oleme Ameerikana kaotanud oma hinge.“