Ärinaine Kristel Kruustük võitleb Ukrainas toimuva pärast pisaratega: palun peatage see kurat! 

Eesti noorim naismiljonär Kristel Kruustük tunnistab Instagrami postituses, et pole kunagi varem midagi sellist tundnud. „Iga hingetõmme on minu jaoks valus. Kõhus lausa keerab. Olen nii mures süütute inimeste pärast, kes kannatavad. Ma tunnen, et olen nii kasutu. Mõistan, et pean praegu olema tugev nende inimeste jaoks, kes meie peale loodavad, kuid pisarad jooksevad peatamatult.“