Ukrainale Eurovisioni võidu toonud lauljanna pageb koos lastega sõja eest 

Jamala pole oma täpset asukohta paljastanud, kuid postituse asukohaks on pandud tema kodulinn Kiiev, vahendab Iltalehti.

„Venemaa kallaletungist on juba viis päeva. Lahkusime koos lastega Kiievist,“ kirjutab Jamala . „Veetsime ligi neli päeva autos ilma toiduta, sest ei taibanud seda šokis kaasa võtta. Liikusime nelja tunniga ligi kaks kilomeetrit.“

Jamala sõnul on miljonid naised-lapsed jätnud oma kodu, samal ajal kui pereisad on jäänud kodumaad kaitsma. Temas tekitab verine terror, mis on teda kodust ära ajanud ja tapab süütuid inimesi, arusaamatust. „Venemaa, ära vaiki!“