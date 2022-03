„Kandsin korra siis, kui emavaal olin!“ Facebooki müügiguru Helena Saaremaa Saaremaalt puhub igale kuulutusele elu sisse 

Kahe aasta eest Facebooki oma esimese müügikuulutuse postitanud Helena on kaasahaaravate postitustega paljude inimeste huviorbiiti sattunud – tema tekste oodatakse müügigruppides alati pikisilmi. Kui naine oma esimesed kuulutused üles riputas, ei saatnud teda aga suur edu. „Proovisin alguses riideid müüa, aga väga ei õnnestunud. Mõtlesin, et mis mul viga on, et need üldse kaubaks ei lähe. Kuskil aasta eest hakkasin tekste juurde kirjutama ja see tõmbas mu kuulutustele palju rohkem tähelepanu,“ meenutab Helena ja lisab, et inimeste positiivsed reaktsioonid andsid talle indu juurde.