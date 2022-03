Arhitekt Vilen Künnapu: „Leonhard Lapin võttis kirega nii elu kui ka kunsti.“ 

Leonhard Lapiniga koos 1971. aastal Eesti NSV riiklikus kunstiinstituudis arhitektuuri erialal lõpetanud Vilen Künnapu tundis lahkunud sõpra läbi ja lõhki. Koguni nii hästi, et mõnd üksikut seika tema elust ja ühistest mälestustest välja noppida on keeruline. „Kui kunstiinstituudis koos õppisime, tuli ta hommikuti joonistustundi alati värskete luuletustega ja kandis need ette. Kuuekümnendate lõpus, seitsmekümnendate alguses organiseerisime koos palju etendusi ja häppeninge,“ meenutab Künnapu. Kahekesi koos olid nad ka eestvedajaks 1970. ja 1980. aastatel tegutsenud arhitektide rühmitusele Tallinna Kool ehk Tallinna Kümme.