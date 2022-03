Volodõmõr Zelenskõi – kerglasest koomikust Ukraina rahva vastupanu sümboliks 

RAHVUSKANGELANE: Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi 28. veebruaril Kiievis kõnet salvestamas. Foto: Vida Press

Kui telekoomik Volodõmõr Zelenskõi (44) 2019. aastal Ukraina presidendiks sai, polnud paljudel temasse usku. Komöödiasarjas presidenti kehastanud naljahammas juurib riigist korruptsiooni välja?! Vaevalt küll! Viimati müüb hoopis Ukraina Venemaale maha – ta on ju venekeelses peres sündinud … Kuid Venemaa veriste rünnakute all on Zelenskõi end sinikollaste tähedega Ukraina ja kogu maailma ajaloo raamatuisse kirjutanud.