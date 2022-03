RÕÕMUSÕNUM: 95aastane kuninganna on koroonast tervenenud 

95aastasel kuningannal tuvastati koroonaviirus varsti pärast seda, kui nakatunud oli tema vanim poeg prints Charles ja seejärel Charlesi abikaasa Camilla. Buckinghami palee teatas kuninganna nakatumisest 20. veebruaril. Õukonna teatel olid Elizabeth II haigussümptomid kerged ning ta jätkas Windsori lossis kergemate töökohustuste täitmist. Mitmest virtuaalkohtumisest Tema Majesteet siiski loobus. Õukonna allikad kinnitasid, et muretsemiseks pole põhjust - monarhi hääl olnud haigusest veel veidi kähe.

Daily Maili teatel on monarh nüüdseks imeväärselt kosunud: pühapäeval käis ta Windsori lossi territooriumil asuvas Frogmore Cottage'is - prints Harry ja hertsoginna Meghani varasemas elupaigas, mis asub lossist umbes kahe kilomeetri kaugusel. Kuningannal on olnud kombeks sinna autoga sõita, et oma koerakestega jalutada.