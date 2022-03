„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Karmen Joller: raha, mille kulutame praegu toidulisanditele, võiksime pigem Ukrainale annetada 

Minu hommikusöögi külaliseks on oma julgete ütlemiste ja seisukohavõttude eest tuntud perearst, teaduspõhise meditsiini propageerija, aasta arst Karmen Joller. Vapper naine, kellest sai 36aastaselt kasuema kahele õelapsele ja kahele poisile. Viimased tulid perekonda koos abikaasa Jüriga. Lisaks sündis keerulistel aegadel perre veel kaks poissi. Periood, mil üks õnnetus ja mure ajas teist taga, kestis Karmeni sõnul viis aastat. „Me saime hakkama! Enesehaletsuseks pole mul lihtsalt aega,“ naerab tegus naine ka täna, kui paljud on kurnatud nii pandeemiast, kui ka lahvatanud sõjaohust. Tal on jagada lihtsaid nippe, kuidas rasketel aegadel rahu säilitada.