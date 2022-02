Soomet esindab Eurovisionil The Rasmus

Soome valis oma euroloo võistlusel Uuden Musiikin Kilapailu. Võitja selgitasid žürii- ja publikuhääled, mis jaotusid vastavalt 25 ja 75 protsenti. Finaalis kõlas seitse laulu, end nii žürii kui ka publiku südamed võitis The Rasmus.

30 aastat tegutsenud bänd on üks rahvusvaheliselt edukamaid Soome bände. Nende suurim hitt on 2003. aastal ilmunud „In The Shadows“.

Vahetult pärast finaali algas sotsiaalmeedias Soome võiduloo üle aga tuline arutelu. Kui paljud olid rokkbändi edu üle rõõmsad, siis leidus ka neid, kes olid silmnähtavalt pettunud. Seda hoolimata asjaolust, et The Rasmus sai konkurentidest enim publikuhääli, kirjutab Ilta-Sanomat.