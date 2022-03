Eesti kuulsaim rekanaine sõuab peagi abieluranda! Monika: olime käinud vaid ühe kuu, kui ta juba tuli teemantsõrmusega minu ukse taha! 

Norrakast kallima Kimiga on Monika olnud tuttav alates möödunud aasta lõpust. Ametlikult on nad kurameerinud vaid ühe kuu. Ometi tunnevad mõlemad, et on teineteise näol leidnud oma ellu õige kaaslase. Seega pole mõtet oodata ja saatusega naljatleda. „Me ise ka pidevalt naerame, et kui kiirelt kõik juhtub, aga vahel tuleb härjal sarvist haarata,“ naerab Monika.