VIDEO | Loodust ei peata miski! Kiievi loomaaias nägid ilmavalgust kaks imearmsat kitsetalle 

Foto: Kuvatõmmis videost/ Facebook @Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Kiievis, nagu ka mujal Ukrainas, on hetkel kirjeldamatult keerulised ajad. Võib jääda mulje, et muu elu on sealkandis jäänud sõja tõttu pausile, siis loodust ei peata miski – ka mitte sõjakoledused. Nõnda rõõmustatigi pühapäeval Kiievi loomaaias ilmavalgust näinud kahe imearmsa kitsetalle üle.