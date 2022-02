Kodumaa nimel kõigeks valmis! Ukraina armeega liitus ka endine iluduskuninganna 

Foto: Kuvatõmmis/ Instagram @anastasiia.lenna

Ukraina rahvas on Venemaa agressioonile vastanud kangelasliku vastupanuga. Nõnda leidub vaat et kõikide elualade inimesi, kes ei pea paljuks kodumaa kaitsmise nimel võidelda. Üheks selliseks näiteks on endine iluduskuninganna Anastasiia Lenna.