Pea 30 aastat libauudiseid lugenud Rohke Debelakk: „Uskuma on jäädud täiesti ilmvõimatuid asju.“ 

„Mäletan, et olin kolmeteistkümneaastane ja just lugenud läbi Victor Hugo raamatu „Hüljatud“. Olin sellest lummatud, jooksin õue, poisid mängisid seal palli ja kaklesid. Hüüdsin: „Teate, ma lugesin just ühte lahedat raamatut, tulge, ma jutustan teile! Rääkisin selle ühe jutiga ümber – lapsed seisid mu ümber ringis, pall või kaikad käes, näod kriimud ja põlved poolverised. Kui lõpetasin jutustamise, tuli üks tüüp minu juurde ja küsis: «Kuule, kust seda raamatut saab, ma tahaks ka lugeda,““ räägib Gaute (51) lustakalt tagantjärele esimesest korrast, kus taipas endalegi üllatuseks, et teistele meeldis teda kuulata.