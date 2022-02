ARVUSTUS | Uus telesaade „Ma näen su häält“: peab ikka julgust olema, et terve Eesti ees kõvasti ja valesti laulda

Taas on käes aeg, kui saab pühapäeviti teleekraanidelt kuulata nii viisipidamatuid kui ka häid muusikuid ja detektiivi mängida. Ja seda täiesti uues muusikalise telesõu formaadis! Kas telemaastikul on veel ruumi või napsab uus saade hoopiski „Maskis laulja“ vaatajaskonna? Mida uut suudavad vanad telenäod vaatajatele pakkuda ja kuivõrd aktuaalne on saalitäie rahvaga mööda laulvate inimeste üle nalja viskamine?