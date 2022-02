Moskvas esinenud dirigent Paavo Järvi: minu lahkumine oleks olnud ebaaus noorte muusikute suhtes, kes on segaduses, räsitud ja šokeeritud 

„Eestlasena on iseenesest mõistetav, et rünnak iseseisva Ukraina vastu on väga lähedal meie kodule. Ma saabusin Moskvasse eelmisel nädalal, mil veel väga vähesed uskusid, et Putin tõepoolest sõda alustab. Kahtlused ja umbusaldamine meie suure naabri vastu on kahjuks osutunud igati põhjendatuks.

Mitmed sõbrad on utsitanud mind kontserti ära jätma ja koheselt Venemaalt lahkuma… ja kui aus olla, siis see tuligi mulle esimesena pähe. Selle kõige üle sügavalt järele mõeldes jõudsin järeldusele, et see tunnistanuks alistumist, oleks ebaaus ja ebalojaalne Venemaa Noorteorkestri suurepäraste noorte muusikute suhtes, kes on segaduses, räsitud ja šokeeritud ning kes on selle sõja vastu sama palju kui mina.