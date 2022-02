Harry ja Meghan said olulise auhinna! Oma tänukõnes tunnustasid nad Ukrainat: ukrainlased vajavad meie toetust ühtse kogukonnana 

NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) galal oma auhinda vastu võttes, avaldasid Harry ja Meghan toetust Ukrainale.

Prints ütles, et on NAACP tunnustuse eest tänulik. Ta lisas, et vaatamata kõigi arvamustele, olid nad Meghaniga algusest peale kokku loodud, et aidata teisi inimesi ja pühendada oma elu teenivale elule. „Meil on Meghaniga väga erinevad taustad, kuid siiski elu tõi meid mingil kindlal põhjusel kokku. Võitleme ebaõigluse vastu.“