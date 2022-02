Ehtekunstnik Tanel Veenre kogus vaid kahe tunniga kopsaka summa Ukraina abistamiseks 

„Otsustasime panna müüki 80 paari siniseid ja kollaseid marju, mille müügist annetame 100 protsenti Ukraina Kultuurikeskusele Tallinnas, kel on kogemus toimetada see raha kõige pakilisemate abivajajateni. Kuna hetkel liigub ka palju küünilist liba-abi, siis kinnitame, et me ei võta nende marjade müügist ühtegi senti ja kogu tulu läheb Ukraina heaks - kokku loodame saada ligi 5000 eurot,“ kirjutas Veenre mõned tunnid tagasi Facebookis.