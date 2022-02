Sihtasutus Eesti Kontsert tühistas kõik Venemaa ja Valgevene esinemised oma kontserdimajades 

Eesti Kontserdiga on solidaarsed ka Peterburi Jaani kiriku töötajad, kes seisavad sõja vastu ja on Ukraina taga. „Mõistame, et see otsus võib tunduda Venemaa ja Valgevene muusikutele ja kultuuriintelligentsile ülekohtusena, sest kultuuri ja poliitikat on ju ikka püütud lahus hoida. Tänases sõjaolukorras ei ole meil muud valikut. Loodame, et see otsus survestab kahe agressorriigi kultuuriintelligentsi oma riigijuhtidele aru pähe panema ja lõpetama viivitamatult sõda Ukrainas,“ lausub Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.