Stefan olukorrast Ukrainas: oleme pealtvaatajaks oma kõige hullematele hirmudele 

„Me kõik oleme juba pikemat aega mõtetega Ukrainas ja kuni viimase päevani lootsime, et olukord siiski laheneb rahumeelselt. Seda on raske uskuda, aga nüüd oleme pealtvaatajaks oma kõige hullematele hirmudele,“ kirjutab ta kurvastusega.

„Agressioon ja sõda on asjad, mille vastu peame seisma. Loodame, et Ukraina peab vastu ja Venemaa rahvas suudab oma valitsejatele mõistuse pähe panna. See on agressioon, mille tunnistajaks me oleme ja millel ei tohi lasta juhtuda,“ lisab muusik.