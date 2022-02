Milla Jovovich: mu süda on murdunud seoses sündmustega minu sünnikodus Ukrainas 

„Minu riiki ja inimesi pommitatakse. Sõbrad ja perekond peavad end peitma. Minu juured on Ukrainast ja Venemaalt, olen kaheks rebitud,“ kirjutab naine südant lõhetavalt.

Milla meenutab oma isa jutte sõjaajast, millise trauma see kõigile põhjustas ega suuda uskuda, et see praegu kõik toimub. Ta kirub juhte, kes ei suuda tuua rahu. „Alati maksavad inimesed verevalamise ja pisaratega.“