Dirigent Mihhail Gerts juhatas rahvusmeeskoori kuklatundega 

Vabariigi aastapäeva kontsertlavastuse muusikaline juht Mihhail Gerts tõestas, et dirigeerida saab ka seljaga koori poole seistes.

Kui Eesti rahvusmeeskoor esitas vabariigi aastapäeval rahvusooperi parteris laulu „Mu isamaa on minu arm“, juhatas neid kontsertlavastuse muusikaline juht ja dirigent Mihhail Gerts. Ta tegi seda omapärasel viisil: orkestriaugus seistes, kuklaga laulumeeste poole, parem käsi elegantselt liikumas. „See juhtus sellepärast, et antud positsioonis, kui nemad seisid saalis, oli see kõige parem lahendus,“ muheleb Mihhail. „Mõnekümne sekundi jooksul poleks ma kuidagi jõudnud orkestriaugust välja saali.“