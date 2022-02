AIVAR POHLAK: Oleme ületanud piiri, teisel pool mida võis maailma pidada elamisväärseks keskkonnaks. Nii füüsiline kui ka vaimne ruum on reostatud ning inimene tunneb järjest suuremat ängi ja ärevust 

LOODUS TÕMBAB: Aivar Pohlak on juba 2010. aastast püsivalt Saaremaal elanud. „Mina saan tagasi loodusest, pereringist, kirjandusest, teatrist, filmidest ning elust rahulikus keskkonnas. Lisaks olen ümbruskonna suhtes tundlik ja tajun ebaloomulikke asju teravalt. Looduskeskkonnas viimaseid tavaliselt ei ole,“ sõnab ta. Foto: Valmar Voolaid

Jalgpall on tema jaoks eneseväljendus. Sinna valdkonda sattus mees seetõttu, et jalgpalli emotsionaalsus ja tema temperament sobisid. Kunagine vabakutseline lastekirjanik ja luuletaja on eelkõige tuntud selle poolest, et ta kujundab juba aastakümneid kohalikku jalgpallimolbertit. Millist värvi on siiani jäetud tõmbed ja kas need on tehtud pintsli, sõrme või pahtellabidaga, jääb igaühe enda otsustada. Erakliku loomuga mees on tänaseks leidnud pelgupaiga Saaremaal, kus tema elu sisu ei ole ainult jalgpall.