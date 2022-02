Ott Lepland haigestus vahetult pärast „Eesti laulu“ möllu koroonasse: oli tunne, nagu keegi oleks mind öö läbi nuiaga tagunud 

Ott Lepland rääkis, et haigus tabas teda vahetult pärast „Eesti laulu“ finaali. „Seda, kust ma täpselt selle üles korjasin, ma paraku öelda ei oska. Tean ma lihtsalt seda, et hakkasid sümptomid esmaspäeva õhtul pihta ja järgmised kümme päeva veetsin kodus põhimõtteliselt. Käisin vahepeal ka PCR-testi tegemas ja see oli positiivne. Täna on tegelikult esimene päev, kui ma olen nüüd kodust väljas ja täitsa selline imelik tunne on ausalt öeldes,“ rääkis Lepland Star FM-i hommikuprogrammis antud intervjuus.